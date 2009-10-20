Парламент Эстонии рассмотрит законопроект против Nord Stream

Комиссии эстонского парламента по окружающей среде, экономике и иностранным делам подготовили для рассмотрения в парламенте законопроект по оценке рисков газопровода Nord Stream в отношении Балтийского моря, в котором отмечают негативные последствия от проекта для окружающей среды, сообщила пресс-служба парламента во вторник.

На заседании парламента, которое прошло 15 октября, депутаты отмечали, что компания Nord Stream, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря, недооценивает экологические риски при строительстве газопровода и не берет в расчет особенность Балтийского моря как единой чувствительной экосистемы.

"Учитывая масштабность проекта и его большое влияние на состояние окружающей среды, чрезвычайно важно обеспечить всесторонний обмен информацией и оценку влияния на окружающую среду в соответствии с конвенцией Эспоо (конвенцией об оценке экологического воздействия в межгосударственном контексте)", - цитирует депутатов пресс-служба парламента. Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу (прежде всего на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Газопровод протяженностью 1,22 тысячи километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд).

Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2011 год, начало строительства - на первую половину 2010 года. Сейчас акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20% акций, а также нидерландская Gasunie - 9% акций. Газопровод не будет проходить через экономические воды Эстонии, поэтому у нее нет возможности прямого влияния на планы строительства, но она может представить свою точку зрения странам, через территорию которых будет проложен Nord Stream.