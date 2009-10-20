Новые евробонды Нафтогаза заработают со следующей недели

Вследствие согласия держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на реструктуризацию, со следующей недели в обращение должны поступить новые евробонды компании со сроком обращения 5 лет и купонной доходностью 9,5%.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, объем нового выпуска будет увеличен благодаря включению в него реструктуризированных банковских кредитов и должен составить 1,6 млрд. долларов, что сделает его наиболее ликвидным в украинском сегменте. Кредитоспособность «Нафтогаза» определяется наличием государственной гарантии, что позволяет оценивать стоимость бумаги исходя из котировок суверенных бумаг со спрэдом, отображающим уровень доверия инвесторов к подобной гарантии, подчеркнул аналитик.

Как считает С.ФУРСА, инвесторам стоит покупать бумаги «Нафтогаза» на уровне по стоимости 85%-87%. Он прогнозирует, что в результате завершения реструктуризации давление на суверенную кривую уменьшится, а определенность с гарантиями позволит сузить спрэд к суверенным бумагам до уровня 50-100 пунктов. Это обеспечит рост стоимости бумаги до 90% от номинала на протяжении ближайших 1-2 месяцев, полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2009 года в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долларов. В ходе встречи держатели ценных бумаг провели голосование по поводу запланированной компанией программы обмена внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

По результатам голосования более чем 93% держателей еврооблигаций поддержали программу обмена. Также на собрании было принято чрезвычайное постановление. Расчетный день по новым облигациям планируется на 29 октября 2009 года.