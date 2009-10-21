Мировая нефтеиндустрия не может отказаться от доллара

Мировая нефтяная индустрия не может одномоментно отказаться от использования доллара США для расчетов, заявили во вторник высокопоставленные участники проходящей в Лондоне двухдневной международной конференции "Нефть и деньги" (Oil&Money), сообщает РИА Новости. .

"Индивидуальные транзакции уже сейчас могут осуществляться и в долларах, и в евро, и в иенах. Но нефтеиндустрия должна опираться на наиболее надежную, наиболее ликвидную валюту. Свое слово должны иметь и производители", - сказал директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака.

Генеральный директор Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла Салем эль-Бадри со своей стороны напомнил, что расчеты в долларах ведут и страны картеля, в долларах же рассчитаны и их резервы.

"Вы не можете, на самом деле, перескакивать с валюты на валюту. Этот процесс перехода должен занять какое-то время", - указал эль-Бадри. Он добавил, что в конечном итоге любой шаг, связанный с выбором единицы расчетов, должен был продиктован рыночной необходимостью.

"Если вы инвестируете в валюту и получаете меньшую прибыль, тогда вы обращаетесь к другой валюте или сырьевому ресурсу, той же нефти", - заключил генсек ОПЕК.