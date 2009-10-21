Нефть подешевела

Стоимость нефти во вторник 20 октября не удержалась выше отметки $80 за баррель, снизившись по итогам прошедших торгов, сообщает k2kapital..

Над трейдерами взяли верх сомнения в том, что ралли на рынке нефти до нынешних высот обосновано фундаментальными факторами, так как все еще наблюдается довольно слабый спрос на черное золото.

По итогам торгов на NYMEX ноябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 0,7% до $79,08 за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась до $80,05 за баррель.

Фьючерсы на поставку бензина немного выросли в цене до $1,9877 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на 0,2% до $2,0473 за галлон.