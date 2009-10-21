Молдавия будет платить в IV кв. за газ 194 долл.

Молдавия будет платить в четвертом квартале за поставки российского газа около 194 долларов за тысячу кубометров, что на 8 долларов выше цены в третьем квартале и на 55 долларов меньше, чем во втором квартале 2009 года, сообщил в среду журналистам председатель правления совместного молдавско-российского предприятия "Молдова-Газ" Александр Гусев, сообщает РИА Новости..

По его словам, поддержание цен на российский газ примерно на одном уровне в течение второго полугодия обусловлено снижением цен на дизтопливо и мазут на мировом рынке.

Согласно прогнозам, средняя цена поставок в этом году в Молдавию российского газа составит 257 долларов за тысячу кубометров.

В первом полугодии Молдавия импортировала около 614 миллионов кубометров природного газа, что на 11% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

С 2008 года тарифы на природный газ, поставляемый Россией в Молдавию, согласно пятилетнему контракту, подписанному в январе 2007 года молдавским правительством и "Газпромом", пересматриваются один раз в три месяца, уточнил Гусев.

Текущий долг Молдавии за поставленный в этом году Россией газ достиг 65 миллионов долларов, заявил Гусев на встрече с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом в минувший вторник.

СП "Молдова-Газ" создано в 1999 году. 50% акций предприятия принадлежат "Газпрому", 35,33% - Молдавии, 13,44 - администрации Приднестровья.