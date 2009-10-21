Почти 570 предприятий ТКЭ получат газ в отопительный сезон

11:40, 21 октября 2009
Энергетика
4

«Газ Украины» заключил договора

ДК «Газ Украины» заключила почти 570 договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2009-2010 гг. с предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), которые обеспечили полные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что темпы погашения теплопоставщиками задолженности, накопленной на протяжении прошлого отопительного сезона 2008-2009 гг., в целом являются недостаточными, а состояние таких расчетов - неудовлетворительным.

Задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный с 01.10.08 г. природный газ составляет свыше 2,54 млрд. грн., а уровень оплаты – 72%. Кроме того, свыше 728 млн. грн. составляет долг АЭК «Киевэнерго» перед компанией за 2008-2009 гг. (уровень оплаты – 62%).

Наибольшими должниками перед ДК "Газ Украины" за потребленный с 01.10.08 года газ остаются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областей, а также г. Киева.

Низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ-должников делает невозможными заключение ими договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

ДК «Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ срочно погасить задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на поставки им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг., выделения необходимых плановых объемов газа.

Справка УНИАН. Согласно установленному постановлением Кабинету министров Украины от 27.12.2001 №1729 порядку обеспечения отраслей национальной экономики и населения природным газом, поставки этого энергоносителя потребителям осуществляются лишь при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины «О теплоснабжении» (ст. 13), ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter