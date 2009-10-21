Почти 570 предприятий ТКЭ получат газ в отопительный сезон

ДК «Газ Украины» заключила почти 570 договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2009-2010 гг. с предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), которые обеспечили полные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что темпы погашения теплопоставщиками задолженности, накопленной на протяжении прошлого отопительного сезона 2008-2009 гг., в целом являются недостаточными, а состояние таких расчетов - неудовлетворительным.

Задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный с 01.10.08 г. природный газ составляет свыше 2,54 млрд. грн., а уровень оплаты – 72%. Кроме того, свыше 728 млн. грн. составляет долг АЭК «Киевэнерго» перед компанией за 2008-2009 гг. (уровень оплаты – 62%).

Наибольшими должниками перед ДК "Газ Украины" за потребленный с 01.10.08 года газ остаются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областей, а также г. Киева.

Низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ-должников делает невозможными заключение ими договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

ДК «Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ срочно погасить задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на поставки им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг., выделения необходимых плановых объемов газа.

Справка УНИАН. Согласно установленному постановлением Кабинету министров Украины от 27.12.2001 №1729 порядку обеспечения отраслей национальной экономики и населения природным газом, поставки этого энергоносителя потребителям осуществляются лишь при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины «О теплоснабжении» (ст. 13), ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.