Кабмин одобрил концепцию модернизации ГТС до 2015 г.

Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития и модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины на период 2009-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По словам Ю.ПРОДАНА, в концепции изложены направления инвестиционной деятельности. Прежде всего, делается акцент на модернизацию линейной системы ГТС, модернизацию компрессорных и распределительных станций.

Для выполнения планов, изложенных в концепции, будут необходимы 2,57 млрд. долл. США.

Как сообщал УНИАН, в сентябре вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявил, что Кабмин в октябре-ноябре рассчитывает получить кредитные средства в размере 1,5-2 млрд. долл. для модернизации газотранспортной системы (ГТС). «Украина, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк, Всемирный Банк и Еврокомиссия достигли договоренности о шагах, которые позволят в конце осени, мы говорим об октябре-ноябре, получить доступ к инвестициям в пределах 1,5-2 млрд. долларов на модернизацию украинской ГТС», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Справка УНИАН. 23 марта т.г. в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины.

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.