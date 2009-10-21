Киевэнерго: Меморандум КГГА и Нафтогаза временно решает вопрос

Меморандум Киевской городской государственной администрации, НАК «Нафтогаз Украины» и АК «Киевэнерго» о реструктуризации долгов за природный газ и его поставках в отопительном сезоне лишь временно решает проблемы теплоснабжения Киева в отопительный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

«Надо всем понимать, этот шаг – это лишь отсрочка тех проблем, которые существуют в сфере жилищно-коммунального хозяйства Киева», - сказал он.

При этом Э.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что на стабильность теплоснабжения потребителей столицы, прежде всего, будут влиять факторы наличия в необходимых объемах газа, отсутствие долгов и сбалансированность тарифной политики.

Э.СОКОЛОВСКИЙ также отметил, что в настоящее время подключение к теплоснабжению жилфонда Киева идет с опережением графика, а техническая подготовка к отопительному сезону проведена качественно.

Как сообщалось, Киевская городская госадминистрация, НАК «Нафтогаз Украины» и АК «Киевэнерго» подписали меморандум о реструктуризации долгов столицы за газ, а также предоставлении «Нафтогазом» гарантий на поставки газа в необходимых объемах во время отопительного сезона.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.