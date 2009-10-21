Fitch изменил статус Rating Watch по рейтингам Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «Развивающегося» на «Позитивный» статус Rating Watch по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте, которые находятся на уровне «RD» (ограниченный дефолт).

Об этом сказано в сообщении Rating Watch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что Fitch также поместил под наблюдение в список Rating Watch «Позитивный» приоритетный необеспеченный рейтинг «Нафтогаза» «C».

Рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу находится на уровне «RR4».

Данные рейтинговые действия последовали за получением подтверждения от «Нафтогаза» о том, что держатели облигаций на собрании 19 октября 2009 г. проголосовали за предложение компании по реструктуризации.

Напомним, ключевые условия предложения о реструктуризации включают обмен существующих облигаций (представляющий собой участие в кредите) на новые облигации (прямые обязательства эмитента) с продлением срока на пять лет.

Кроме того, предусматриваются купонная ставка 9,5%, государственная гарантия, наступление перекрестного дефолта по задолженности «Нафтогаза» и суверенному долгу Украины при превышении уровня 25 000 долл., равенство по очередности исполнения с необеспеченными долговыми обязательствами «Нафтогаза» и государства, а также события дефолта, в том числе попытки правительства оспорить силу государственной гарантии.

Условия новых облигаций включают дополнительную эмиссию облигаций в рамках данной серии, и правление «Нафтогаза» приняло решение, в котором указывается намерение выпустить облигации на общую сумму 1 млрд. 650 млн. долл. Данная сумма будет достаточной для рефинансирования еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. и банковских кредитов «Нафтогаза», номинированных в долларах США (приблизительно 1,1 млрд. долл.).

Ожидаемый рейтинг новых облигаций, вероятно, будет соответствовать рейтингу поручителя, если исходить из того, что условия гарантии останутся неизменными. Украина в настоящее время имеет рейтинг «B»/прогноз «Негативный». После присвоения рейтинга новым облигациям рейтинг существующих облигаций будет отозван Fitch.

В будущем какие-либо рейтинговые действия со стороны агентства будут зависеть от осуществления предложения о реструктуризации, которое, в свою очередь, зависит от выполнения нескольких условий, таких как подписание договора о гарантии поручителем (Кабинетом министров Украины в лице министра финансов).

Также должны быть пересмотрены сроки по «кредитам от третьих сторон», включая кредиты от иностранных банков. Хотя "Нафтогаз" может отказаться от этого условия, по мнению Fitch, после успешного голосования по реструктуризации облигаций иностранные кредиторы (по двусторонним соглашениям), вероятно, согласятся на предложение о реструктуризации, включающее государственную гарантию. После осуществления данного предложения о реструктуризации, Fitch, скорее всего, предпримет рейтинговое действие с целью исключения рейтингов из списка Rating Watch «Позитивный», хотя в результате РДЭ «Нафтогаза» вряд ли будет повышен до уровня выше «CCC».

Как сообщал УНИАН, 19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию.

30 сентября НАК «Нафтогаз Украины» выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долл. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.