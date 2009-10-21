ВР определит ответственность за сбой электроснабжения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике».

Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект проголосовали 258 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что в случае отпуска электрической энергии, параметры качества которой по вине энергопоставщика выходят за пределы показателей, которые указаны в договоре на поставки электрической энергии, энергопоставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 25% стоимости такой электроэнергии.

Также планируется введение новой нормы о том, что энергопоставщик не несет ответственности перед потребителем электрической энергии в случае прерывания поставок электроэнергии, если на момент наступления события схема питания потребителя электроэнергии по его же вине не отвечала требованиям нормативно-технических документов.

Также выписана ответственность субъектов электроэнергетики при производстве, передаче и поставках электроэнергии.

Законопроектом предусмотрено, что потребитель электроэнергии несет ответственность за ущерб, причиненный энергопоставщику в результате несоответствия технического состояния электроустановок потребителя или схемы питания потребителя требованиям нормативно-технических документов.