Эксперт: темпы падения экспорта электроэнергии замедлятся

Темпы падения экспорта Украиной электроэнергии замедлятся к концу 2009 года в результате возобновления экспорта в Беларусь.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

По его прогнозам, в 2009 году общий объем экспорта должен составить 4 600 млн. кВтч - на 42% меньше, чем в 2008 году.

Как отметил аналитик, самый большой вклад в резкое сокращение экспорта электроэнергии за 9 месяцев т.г. внесло прекращение экспорта электроэнергии в Молдову, на которую в прошлом году приходилось более 30% всего экспорта электроэнергии. Он подчеркнул, что Украине не удалось сохранить объемы экспорта после отказа Молдовы от покупки украинской электроэнергии.

По словам Я.ЛИПЧИНСКОГО, вторым существенным фактором было снижение экспорта электроэнергии в страны ЕС, который в прошлом году составил более 60% от общего объема.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2009 года сократила экспорт электроэнергии на 53,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 2 760,9 млрд. кВт/ч.

Основной причиной сокращения поставок является отказ от импорта со стороны властей Молдовы. Экспорт электроэнергии из острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в январе-сентябре 2009 года, из-за спада потребления и цен на энергоносители в Европе, сократился на 33,7% – до 2,104 млрд. кВт/ч. Польша, из-за дороговизны украинской электроэнергии, за девять месяцев т.г. сократила импорт в 8,3 раза – до 73,6 млн. кВт/ч.

Между тем, поставки электроэнергии в Беларусь за четыре месяца составили 577,9 млн. кВт/ч.

Экспорт украинской электроэнергии в Беларусь был возобновлен в июне текущего года после двухлетнего перерыва, а в Польшу – 1 сентября 2009 года.