Газпром рассмотрит вопрос поставок газа

На заседании Совета директоров ОАО «Газпром» 27 октября планируется проанализировать механизмы юридической защиты при экспортных поставках газа.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации «Газпрома».

В ходе заседания, среди прочих, будет рассмотрен вопрос «Об анализе правовых условий защиты интересов ОАО «Газпром» при экспортных поставках газа по действующим договорам и предложениях по их дальнейшему совершенствованию.

Также Совет директоров рассмотрит вопрос о готовности ОАО «Газпром» к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2009 — начале 2010 годов и мерах, необходимых для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

Кроме того, участники заседания обсудят ход выполнения поручения премьер-министра Владимира ПУТИНА от 11 августа 2009 года №ВП-П2-4776 «О ходе реализации проекта «Южный поток».

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.