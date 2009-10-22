Цена нефти преодолела отметку 80 долл./барр.

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 21 октября, повысились почти на 3% - до рекордной отметки с октября 2008 года на фоне снижения запасов нефти в США и падения курса американской валюты, сообщает Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,25 доллара - до 81,37 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 2,45 доллара - до 79,69 доллара за баррель.