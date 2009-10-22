"Газпром" может приобрести американскую компанию по добыче газа

"Газпром" рассматривает возможность приобретения американской компании, занимающейся добычей газа из сланца, чтобы заполучить ноу-хау для разработки аналогичных месторождений топлива в России, сообщает k2kapital.

"Приобретение такой компании имело бы немалый смысл, - заявил вчера в Хьюстоне Blomberg Джон Хаттенберген, президент американской торговой "дочки" "Газпрома" компании Gazprom Marketing & Trading USA. - Россия обладает огромными сланцевыми запасами". "Газпром" имел 338,4 млрд. рублей ($11,6 млрд.) наличными по состоянию на конец марта, в соответствии с данными самой компании. Хаттенберген не назвал компании или активы, которые могут стать целями для приобретения.

"Газпром" может также инвестировать в терминалы для импорта газа в США, чтобы хранить сжиженный природный газ, который будет поставляться компанией из второй или третьей фазы Штокмановского месторождения, сказал Хаттенберген. Компания сейчас ведет переговоры по аренде терминалов СПГ, принадлежащих другим сторонам, для обработки своих грузов, добавил он.

Российский газовый гигант планирует заполучить 10-процентную долю американского рынка природного газа в течение 10 лет. Для поставок в США "Газпром", в частности, планирует использовать сжиженный природный газ с проекта "Сахалин-2". "Газпром" планирует направлять на рынок Северной Америки 80-90% газа со Штокмановского месторождения.