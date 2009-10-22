В Каракумах (Туркменистан) открыто новое газоконденсатное месторождение

Мощный промышленный приток природного газа получен буровиками управления «Ахалнебитгазгозлег» государственной корпорации «Туркменгеология» на новой перспективной площади Геязли, расположенной в 30 километрах юго-восточнее села Ербент Ахалского велаята. Продуктивный пласт углеводородов вскрыт на глубине 2600-2620 м. По предварительным данным, ежесуточный дебит газовой скважины составляет 500 тыс. куб. м «голубого топлива» и 33 куб. м газового конденсата.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) со ссылкой на ГК «Туркменгеология», эти результаты позволяют говорить об открытии нового газоконденсатного месторождения в Центральных Каракумах. В настоящее время здесь продолжается опробование первой скважины. По завершении работ геологи получат исчерпывающие данные о производственной мощности обнаруженного высокоперспективного пласта, передает http://www.turkmenistan.ru.

Активизация геологоразведочных работ, освоение и промышленное обустройство новых перспективных площадей является одним из приоритетных направлений развития нефтегазового сектора Туркмении. В соответствии с программой развития отрасли на период до 2030 года добычу природного газа планируется довести до 250 млрд. куб. м.