Украина и РФ должны развивать отношения в атомной энергетике

Украина и Россия должны развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере совершенствования технологий атомной энергетики.

Такое мнение высказал президент НАН Украины Борис ПАТОН в ходе 2-го межгосударственного научно-технического семинара-совещания "Развитие атомной энергетики Украины и России - фактор стабильного международного сотрудничества", проходящего 20-22 октября в Энергодаре (Запорожская обл.), сообщили УНИАН в НАЭК «Энергоатом».

По словам академика, сотрудничество двух стран в сфере атомных технологий могло быть налажено путем реализации совместных проектов по совершенствованию реакторов ВВЭР, по диагностике состояния металлокорпусов реакторов и основного оборудования АЭС с целью обеспечения безопасности эксплуатации и продления сроков службы станций, а также по разработке технологии переработки отработавшего ядерного топлива.

Кроме того, считает ученый, одним из важнейших направлений сотрудничества должна стать взаимопомощь в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере атомной энергетики.

«Финансирование таких работ можно было бы осуществлять на паритетных основах с привлечением финансовых возможностей атомных энергогенерирующих компаний РФ и Украины», - отметил Б.ПАТОН.

Также ученый считает, что одним из перспективных направлений сотрудничества двух стран может стать совместное использование экспериментальной базы, координация исследований и обмен научной информацией в сфере атомной энергетики и промышленности.

В свою очередь президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ отметил, что уже сегодня атомщики России и Украины реализуют ряд совместных программ, в частности в сфере разработки нового маневренного топлива для реакторов ВВЭР-1000, а также по вопросам продления срока службы энергоблоков АЭС.

«У нас много совместных программ, в которых мы участвуем и с нашими коллегами из ТВЭЛа - в разработке маневренного топлива для реакторов ВВЭР-1000, в программе продления срока службы наших атомных энергоблоков и многое другое», - отметил Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.