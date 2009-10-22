Газпром и Нафтогаз обсудили состояние ГТС Украины

ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» обсудили состояние газотранспортной системы Украины накануне осенне-зимнего сезона.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации российской газовой компании.

Рабочая встреча председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ и председателя правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА состоялась сегодня после заседания правления ОАО «Газпром», на которой рассматривались в том числе вопросы о готовности производственных подразделений компании к периоду пиковых нагрузок зимой 2009-2010 гг.

«На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим прохождением осенне-зимнего максимума газотранспортной системой Украины», - говорится в сообщении.