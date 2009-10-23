Нефть дорожает

Фьючерсы на "черное золото" на торговой сессии в пятницу 23 октября закрепились на положительной территории. Поводом для активных покупок стало улучшение ожиданий в отношении перспектив экономики Соединенных Штатов, одного из крупнейших в мире потребителей топлива, сообщает k2kapital.

Накануне биржевая сессия в США закрылась ростом основных индексов благодаря отчетности корпорации McDonald`s, чистая прибыль которой в III квартале 2009 года выросла на 6%, а также финансовому отчету американского телекоммуникационного гиганта AT&T. Не отстают от американских индексов и ведущие биржевые индикаторы АТР, где инвесторы также отыгрывают корпоративную отчетность ряда игроков и ослабление иены.

Без внимания участников торгов не остается и весьма способствующая покупкам обстановка, которая сложилась сегодня на валютном рынке. Доллар дешевеет по отношению к евро и продолжает держаться вблизи уровней в $1,5033за евро.

На этом фоне по состоянию на 08:39 мск фьючерсы на WTI растут на 0,47% (+$0,38 за баррель) до отметки $81,57 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent прибавляют 0,62% (+$0,49 за баррель) и держатся на отметке $80,00 за баррель.