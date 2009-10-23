В Закарпатской области построят новую ГЭС

Кабмин согласовал Ukrenergy Holding место расположения новой ГЭС в Закарпатской области

Ukrenergy Holding AG (Швейцария), управляющая компания совместного холдинга госпредприятия "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding AG (Швейцария), согласовало с Кабинетом министров Украины место расположения земельного участка площадью 17,8 га для строительства первой малой гидроэлектростанции (ГЭС) каскада общей установленной мощностью 24 МВт на реке Тересва в Закарпатской области.

Соответствующее решение правительства закреплено распоряжением №1234 от 21 октября 2009 года, обнародованном на правительственном портале.

Как сообщил УНИАН руководитель департамента внешних коммуникаций Korlea Invest Holding Андрей КОМЕНДО, реализуемый Ukrenergy Holding инвестиционный проект стоимостью более 110 млн. евро предусматривает строительство четырех малых ГЭС единичной мощностью 6 МВт. Проектный годовой объем производства электроэнергии каскадом станций - до 100 млн. кВт/ч в год. Заказчиком строительства каскада малых ГЭС является ООО "Корлеа Укргидропавер" (Ужгород), которое опосредованно принадлежит Ukrenergy Holding.

«Принятое правительством распоряжение позволит компании заказать проект отвода земельного участка. Подготовленные документы после прохождения экспертизы в Госкомитете земельных ресурсов Украины будут переданы в Кабмин для принятия решения об отводе земельного участка для строительства первой гидроэлектростанции каскада", - пояснил А.КОМЕНДО.

Он также отметил, что ввод в эксплуатацию ГЭС позволит получить новый источник экологически чистой электроэнергии, повысить качество энергоснабжения потребителей в регионе, создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты.

Кроме того, реализация проекта позволит защитить населенные пункты и сельскохозяйственные угодья от паводков за счет возведенных дамб и плотин и значительно сократить расходы бюджетов всех уровней на противопаводковые мероприятия и восстановительные работы, а также оптимизировать транспортную инфраструктуру региона за счет создания новых автомобильных переходов через р. Тересва.

Справка УНИАН. Ukrenergy Holding был создан в 2008 году в рамках договоренностей "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding о создании международного холдинга для организации торговли электроэнергией в странах Европы и совместной реализации инвестиционных проектов в энергетике.

Korlea Invest Holding AG 1 сентября 2008 года учредил управляющую компанию совместного холдинга - Ukrenergy Holding. "Укринтерэнерго" 25 ноября 2008 года после получения всех необходимых разрешений и согласований стало владельцем 52% акций UKRENERGY HOLDING. Korlea Invest Holding AG владеет 48% акций компании.

Korlea Invest Holding передал в совместный с "Укринтерэнерго" холдинг собственные компании в Венгрии, Польше, Чехии, Словении, Словакии и Украине, контракты на поставку электроэнергии конечным потребителям (промышленным предприятиям) в Европе, а также проект по сооружению каскада малых ГЭС на р. Тересва.