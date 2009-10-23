Россия испытает топливо для реакторов западного образца

ОАО "ТВЭЛ", российский поставщик ядерного топлива, до конца 2009 года загрузит экспериментальную тепловыделяющую сборку "ТВС-Квадрат" для ресурсных испытаний в реактор МИР (расположен в Научно-исследовательском институте атомных реакторов, город Димитровград Ульяновской области), сообщил вице-президент ОАО "ТВЭЛ" Петр Лавренюк в ходе второго российско-украинского семинара, посвященного развитию атомной энергетики РФ и Украины (г. Энергодар 20-22 октября), пишет Дело.

"ТВС-Квадрат" – проект "ТВЭЛа" по созданию топлива для реакторов АЭС западного дизайна. "Мы планируем установить в конце года ТВС-"Квадрат" на ресурсные испытания в водно-химическом режиме PWR (реактор западного дизайна) в реактор МИР", - сказал он.

Профессор кафедры атомных электростанций и инженерной теплофизики Национального технического университета "КПИ" Сергей Широков, комментируя эти планы отметил, что Россия очень тщательно подходит к вопросам лицензирования ядерного топлива. "Такой подход даст свои результаты. Я не исключаю, что российское ядерного топливо для реакторов западного дизайна будет лучше, чем, например, американское", - сказал ученый.

В годовом отчете "ТВЭЛа" за 2008 год сообщается, что корпорация намерена продолжить работы по выходу в сегмент готового топлива для реакторов PWR с собственной конструкцией ("ТВС-Квадрат"), "исходя из задачи коммерческих поставок". В документе говорится, что в рамках проекта "Реализация продукции в США" "ТВЭЛ" установил контакты с 11 из 31 оператора АЭС, договорился с юридическими и техническими консультантами, а также провел презентацию проекта на ОАО "МСЗ".

Проект "ТВС-Квадрат" по разработке собственной конструкции тепловыделяющих сборок для реакторов западного дизайна PWR начался в ОАО "ТВЭЛ" в 2002 году. Российская конструкция топлива для реакторов PWR обладает стабильной геометрией, не подвержена повреждениям и обладает более высокой степенью выгорания топлива.

"Реализация проекта позволит расширить рыночный потенциал и увеличить объемы реализации, а также сохранить и упрочить позиции корпорации "ТВЭЛ" на рынке ядерного топлива", - говорится в отчете.

В конструкции "ТВС-Квадрат" для реакторов PWR используется топливо из диоксида урана с обогащением по U235 до 5% с добавкой гадолиния.

"В настоящее время данный проект находится в стадии подготовки к лицензированию в надзорных органах США и Европы. Происходит подготовка тематических отчетов, которые будут изучены в национальных надзорных органах, а также проведение лицензирования российских сплавов, расчетных кодов и методик. Конечной целью станет получение разрешения национальных надзорных органов, в США это NRC, на эксплуатацию российской сборки в реакторах типа PWR", - отмечается в документе.

Компания также намерена активизировать работу по выходу и закреплению присутствия на перспективных рынках сбыта Индии, Китая, Японии и Кореи с готовым топливом и компонентами.