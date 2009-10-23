Плачков: ТЭЦ нужно оставить в управлении НАК "ЭКУ"

Бывший министр топлива и энергетики Украины, заслуженный энергетик Украины, депутат Киевсовета Иван ПЛАЧКОВ (фракция Блока Кличко) считает целесообразным оставить ТЭЦ в управлении НАК “Энергетическая компания Украины”.

Как сообщили УНИАН в депутатской фракций Блока Виталия Кличко, такое мнение И.ПЛАЧКОВ высказал в открытом письме на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу возможной передачи государственных пакетов акций предприятий теплоэнергетики в уставный фонд НАК “Нафтогаз Украины”.

“Я как энергетик с тридцатилетним стажем работы в энергетической отрасли, в том числе на Киевской ТЭЦ-5, в течение десяти лет в должности руководителя АЭК «Киевэнерго», министра топлива и энергетики Украины в 1999 году и в период с 2005 по 2006 год, прошу вас как премьер-министра Украины пересмотреть решение о передаче теплоэнергоцентралей в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины». Считаю целесообразным оставить эти ТЭЦ в управлении профильной энергетической компании - НАК «Энергетическая компания Украины»”, - пишет И.ПЛАЧКОВ.

Экс-министр уточняет в письме, что речь идет, в частности, об ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ» и ОАО «Харьковская ТЭЦ-5».

“Указанные теплоэнергоцентрали являются высокотехнологическими предприятиями с повышенным уровнем опасности при эксплуатации газового, электромеханического и тепломеханического оборудования. Особенно это касается Харьковской ТЭЦ-5, которая работает со сверхкритическими параметрами пара. От каждой ТЭЦ отходит большое количество тепломагистралей, параметрами работы которых (давление, температура пара и т.п.) руководит оперативный персонал.

Эксплуатация этих объектов нуждается в высококвалифицированных специалистах и постоянном контроле Государственной инспекции Украины по энергетическому надзору и Государственной инспекции по эксплуатации станций и сетей, подчиненных Министерству топлива и энергетики Украины”, - считает он.

По мнению И.ПЛАЧКОВА, в НАК «Нафтогаз Украины» нет специалистов по контролю и координации работы ТЭЦ. Кроме того, экс-министр объясняет нецелесообразность передачи ТЭЦ сложным финансовым положением НАК «Нафтогаз Украины», а также критическим уровнем платежей потребителей за потребленный природный газ.

“Следует вспомнить аварию на теплосетях в г. Киеве, в результате которой были повреждены до четвертого этажа квартиры в многоэтажном доме, трагедию в Алчевске с миллионными убытками и полностью парализованным городом и оставленными без тепла в квартирах жителями в разгар отопительного сезона. Взрыв газа в жилом доме Днепропетровска с многочисленными человеческими жертвами и материальными убытками свидетельствует о несоответствующем уровне контроля НАК “Нафтогаз Украины”, - напоминает депутат Киевсовета.

Кроме того, в качестве своего аргумента против такой инициативы правительства И.ПЛАЧКОВ приводит пример Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.Непорожнего, высокотехнологичные энергогенерирующие мощности которой также были переданы в управление непрофильных предприятий и ведомств, а в июле 2009 года на станции произошла авария.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров решил передать в управление «Нафтогаза Украины» ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5». Ранее правительство передало НАК еще несколько теплоэлектроцентралей - Лисичанскую, Зуевскую, Николаевскую, Криворожскую, а также ТЭЦ «Крымских генерирующих систем».