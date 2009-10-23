«Укрнафта» увеличила реализацию нефти

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2009 года реализовала 2,1 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. "Укрнафта" также увеличила реализацию сжиженного газа на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 134,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В структуре компании действуют три ГПЗ: Гнединцевский (Черниговская обл.), Долинский (Ивано-Франковская обл.) и Качановский (Сумская обл.), а также производство в нефтегазодобывающем управлении "Бориславнефтегаз" (Львовская обл.). Основные виды продукции ГПЗ: стабильный бензин и сжиженный газ.