Чистая прибыль "Татнефти" за 6 мес. выросла на 39,9%

Россия. Чистая прибыль ОАО "Татнефть" в первом полугодии 2009 года по стандартам US GAAP выросла на 39,9% и составила 29,66 млрд рублей против показателя, зафиксированного годом ранее на отметке 21,2 млрд рублей.

На рост доходов во многом повлияла девальвация рубля и рост цен на нефть. Мировая экономика даже в условиях кризиса не может отказаться от потребления нефти.