«Укртранснафта» увеличила прибыль в 7,2 раза

ОАО "Укртранснафта" в январе-сентябре 2009 года увеличило чистую прибыль в 7,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 590,49 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, в январе-сентябре т.г. "Укртранснафта" увеличила чистый доход на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 450,71 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 2,7% – до 1 млрд. 632,526 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

В 2008 году «Укртранснафта» сократила чистую прибыль на 90,8% по сравнению с 2007 годом – до 19,704 млн. грн.