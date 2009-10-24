Никакие обходные трубы не позволят обойтись без Украины

Никакие обходные трубы, потоки и соглашения не позволят в ближайшем будущем обойтись без Украины в контексте обеспечения транзита российского и каспийского газа в Европу.

Такое мнение в статье для газеты "Зеркало недели" (№ 41 (769) 24-30 октября 2009 г.) высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ.

«Даже если представить, что все российские «потоки» построены, потребности Европы в газе на то время будут таковы, что Украина, несомненно, сохранит за собой статус основного транзитера, если, конечно, на тот момент украинская инфраструктура будет соответствовать необходимым стандартам надежности и безопасности», - подчеркнул он.

По мнению посла Украины в Турции, надежное технологическое обеспечение транзитного процесса, реализация Меморандума Украина-ЕС и дальнейшая интеграция в Европейское энергетическое пространство поможет Украине сохранить крепкие позиции на энергорынке.

С.КОРСУНСКИЙ также считает, что России сложно будет получить согласие Турции на строительство газопровода «Южный поток», поскольку последняя будет учитывать заинтересованность ЕС в проекте «Набукко».

«Есть обоснованные сомнения, что Турция относительно «Южного потока» так легко даст согласие: нельзя не учитывать позиции ЕС, который, хотя и не без внутренней борьбы с участием Германии, Франции и Италии, все-таки принял решение об отнесении проекта «Набукко» к приоритетным», - отметил посол.