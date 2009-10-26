Финляндия подготовит разрешение на прокладку "Северного потока"

Правительство Финляндии к 5 ноября подготовит документы по разрешению прокладки газопровода "Северный поток" в своей экономической зоне, завершение экологической экспертизы будет дано до конца года. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Матти Ванханен на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным, передает k2kapital со ссылкой на ИТАР-ТАСС.