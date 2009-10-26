Убытки "Киевэнерго" превысили 945 млн. грн.

Убытки акционерной компании “Киевэнерго” от основной деятельности за 9 месяцев 2009 года составляют 945 млн. 629 тыс. грн., что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (211 млн. грн.).

Об этом сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

Доход от реализации продукции (товаров, работ и услуг) “Киевэнерго” за 9 месяцев этого года без учета налогов составил 5 млрд. 63 млн. 799 тыс. грн. (за 9 месяцев 2008 года – 4 млрд. 867 млн. 716 тыс. грн.). При этом, себестоимость реализованной продукции за указанный период текущего года составила 5 млрд. 188 млн. 623 тыс. грн. (за 9 месяцев прошлого года – 4 млрд. 284 млн. 327 тыс. грн.). Чистая прибыль АК “Киевэнерго” по итогам 9 месяцев составила 530 млн. грн.

“Финансовая ситуация “Киевэнерго” за девять месяцев этого года ухудшилась. Доходы компании за производство тепловой энергии не покрывают ее расходов даже на приобретение топлива”, - заявил финансовый директор компании Михаил УТКИН.

По его словам, 530 млн. грн. прибыли компания имеет лишь на бумагах.

“Это - возмещение КГГА за предыдущие периоды компенсации разницы между экономически обоснованными расходами компании и тарифами на тепло, которые установила столичная власть. Как и раньше, все полученные от городской администрации средства “Киевэнерго” направляет на оплату топлива газопоставщикам, и не имеет возможности вкладывать их в развитие инфраструктуры”, - пояснил М.УТКИН.

Справка УНИАН. АК “Киевэнерго” является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности столицы в электрической и на 70% – в тепловой энергии.