«Нафтогаз»: за октябрьский газ расчет будет полным

НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что своевременно и в полном объеме рассчитается за весь объем потребленного в октябре текущего года импортированного газа, как и в предыдущие периоды 2009 года года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания полностью опровергает информацию, которая появилась в некоторых украинских и российских СМИ, по поводу возможного возникновения в октябре проблем с оплатой поставок импортированного газа.

Также в сообщении отмечено, что НАК «Нафтогаз Украины» призывает представителей СМИ не поддаваться на провокационные заявления неизвестных источников, цель которых – дискредитировать партнерские взаимоотношения между компанией и ОАО «Газпром».

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 года, НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.