Goldman Sachs Gr.: Цена нефти к концу т.г. составит 85 долл./барр.

Цена барреля нефти к концу 2009 г на мировых рынках выйдет на уровень 85 долл. С таким прогнозом выступил ведущий американский банк Goldman Sachs Group.

По оценке аналитиков банка, распространенной сегодня в лондонском Сити, рост цен на нефть будет, в первую очередь, определяться расширением спроса со стороны Китая, который вышел на второе место в мире по объемам ее потребления. В 3-м квартале текущего года в Китае увеличился спрос на продукты переработки нефти, в первую очередь бензина и дизеля, на 600 тыс баррелей в сутки, говорится в исследовании.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, средняя цена барреля нефти составит в 4-м квартале текущего года 82,5 долл. А в 2010 г. она достигнет 110 долл. за баррель, передает ПРАЙМ-ТАСС.