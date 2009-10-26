Укрнафта за 9 мес. увеличила объем реализации топлива на 3,3%

Украина. "Укрнафта" в январе-сентябре 2009 года реализовала 2,1 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Для украинского нефтегазового рынка это - почти рекорд. Во многом именно высокие международные цены на нефть и газ стимулировали увеличение собственной добычи Украиной. Хотя с российскими нефтегазовыми монстрами украинским компаниям тягаться сложно.