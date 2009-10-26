Чистая прибыль Schlumberger Ltd. в 3 кв. снизилась на 48%

США. Чистая прибыль Schlumberger Ltd. (одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию нефтяных месторождений) в третьем квартале 2009г. снизилась на 48% - до 787 млн. долл., по сравнению с 1,5 млрд. долл. годом ранее.

Высокие цены на нефть позволяют получить высокие доходы нефтедобытчикам, что не скажешь о компаниях, которые помогают им качать «черное золото».