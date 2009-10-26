В Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты выросли

С 19 по 26 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на высокооктановый бензин и дизельное топливо увеличились на 2,5-5,2% (в среднем на 3,8%), а на низкооктановый бензин – снизились на 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,9%, или 160 грн./т, – до 8410 грн./т; на бензин А-92 – увеличились на 3,6%, или 300 грн./т, – до 8750 грн./т; на бензин А-95 – увеличились на 2,5%, или 220 грн./т, – до 8860 грн./т; на дизельное топливо – увеличились на 5,2%, или 350 грн./т, – до 7060 грн./т.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.