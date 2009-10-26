Убыток «Укрнафты» составил 275 млн. грн.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» январь-сентябрь завершила с чистым убытком 275,471 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 1 млрд. 714,941 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-сентябре «Укрнафта» сократила чистый доход на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 6 млрд. 72,294 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации почти на 33,9% - до 9 млрд. 520,980 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2008 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль на 16,2%, по сравнению с 2007 годом, до 1 млрд. 438,03 млн. грн.