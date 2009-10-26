НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на 3%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на ноябрь текущего года, установив ее на уровне 425,56 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет, по сравнению с установленной для октября, на 3%.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ №1215 от 26 октября т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, впервые с октября 2008 года НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию более чем на 1%.

Как сообщал УНИАН, начиная с марта т.г. НКРЭ ежемесячно незначительно поднимало уровень прогнозной оптовой цены. До этого, в течение ноября 2008 года – февраля 2009 года прогнозная оптовая цена электроэнергии оставалась неизменной – 395,17 грн. за МВт/ч.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергии выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).