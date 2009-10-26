Кабмин рекомендовал НКРЭ ввести надбавку к тарифам генкомпаний

Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики ввести на отопительный период специальную надбавку к тарифам государственных тепловых энергогенерирующих компаний для проведения расчетов и пропорционального погашения задолженности перед ГП «Уголь Украины» за отгруженный уголь.

Об этом сказано распоряжении Кабмина от 7 октября №1257-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, ежемесячный совокупный объем данной надбавки должен составлять не менее 120 млн. грн. (без НДС).

В этой связи правительство рекомендовало НКРЭ учитывать данную надбавку при утверждении прогнозной оптовой цены. Надбавка будет зачисляться на отдельные счета со специальным режимом использования, которые используются генкомпаниями для проведения расчетов с ГП «Уголь Украины».