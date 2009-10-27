Тимошенко призывает китайские компании к сотрудничеству

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает китайские компании принять участие в разработке в Украине месторождений полезных ископаемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время переговоров правительственных делегаций Украины и Китая во главе с Ю.ТИМОШЕНКО и вице-премьером Государственного совета КНР ЧЖАН Децзяном.

“Мы призываем китайские компании к разработке полезных ископаемых в Украине на основе соглашений о распределении продукции”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также считает, что китайская сторона может принять участие в достройке в Украине одного из самых больших предприятий по добыче железорудного сырья.

“Это то предприятие, которое находится в состоянии незавершенного строительства”, - объяснила она.

В свою очередь, ЧЖАН Децзян заявил, что Китай заинтересован в активизации сотрудничества с Украиной в отрасли сельского хозяйства.

В частности, ЧЖАН Децзян предложил создать рабочие группы по изучению возможностей активизации сотрудничества в отрасли выращивания высокоурожайных сортов сои, а также механизации этого процесса.