Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 26 октября, понизились на фоне опасений инвесторов о том, что медленный темп восстановления мировой экономики будет способствовать падению цен на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,82 доллара - до 78,68 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,66 доллара - до 77,26 доллара за баррель.