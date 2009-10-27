РФ получила официальное приглашение на заседание ОПЕК

Россия получила приглашение принять участие в декабрьской внеочередной сессии ОПЕК в Анголе, главной темой которой станет вопрос изменения нефтяной политики стран-участниц в условиях меняющейся мировой экономики, постепенно выходящей из глобального экономического кризиса, сообщил журналистам во вторник глава Минэнерго РФ Сергей Шматко, пишет РИА Новости..

"В Луанде в конце декабря состоится следующее заседание ОПЕК, и Россия получила официальное приглашение", - сказал он.

Ранее гендиректор ОПЕК Абдалла Салем эль-Бадри заявлял, что Организация стран-экспортеров нефти "без колебаний" примет решение об увеличении производства нефти на предстоящей встрече стран-участниц ОПЕК в случае формирования к декабрю 2009 года необходимых для этого условий - если мировая экономика будет демонстрировать признаки выхода из глобального экономического кризиса, цены на нефть будут высокими, а запасы углеводородного сырья по всему миру будут сокращаться.

На последней встрече стран-участниц ОПЕК, проводившейся в сентябре в Австрии, страны-участницы организации приняли решение оставить объем добычи нефти без изменений - на уровне 24,85 миллиона баррелей в сутки, установленном еще в январе 2009 года.

Следующая внеочередная 155-я сессия ОПЕК пройдет в Луанде (Ангола) 22 декабря 2009 года. В состав ОПЕК, на долю которого приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 12 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.