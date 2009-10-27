«Роснефть» может купить НПЗ в Европе

Компания «Роснефть» рассматривает возможности приобретения нефтеперерабатывающих заводов в Европе. Об этом сообщил сегодня журналистам глава компании Сергей Богданчиков. По его словам, компания уделяет большое внимание оценке НПЗ, которые могла бы приобрести. «Необходимо, чтобы это было экономически оправдано», - подчеркнул он. Богданчиков пояснил, что для принятия положительного решения о приобретении НПЗ в Европе необходимо соблюдение нескольких факторов. «Во-первых, чтобы мы могли иметь возможность доставить свою нефть на НПЗ, одновременно мы ведем работу по приобретению сетей АЗС, желательно, чтобы на заводе была возможность для переработки нефти Urals и, чтобы рентабельность проекта достигала от 15% до 20%», - сказал он.

Также компания рассматривает возможность участия в тендере на разработку двух нефтяных месторождений в Ираке. Как сообщил Богданчиков, по поводу возможных партнеров для участия в тендерах «Роснефть» еще не определилась. «Нужно смотреть на условия тендеров, перспективы работы», - отметил он, сообщает ИТАР-ТАСС.