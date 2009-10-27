Газпром намерен перейти на рыночные цены на газ

Российская газотранспортная монополия ОАО "Газпром" хочет перейти на рыночные цены на газ на внутреннем рынке с 2011 года. Как сообщает пресс-служба Газпрома, совет директоров дал правлению компании поручение "продолжить работу с федеральными органами государственной власти по переходу к рыночным принципам ценообразования на газ, поставляемый на внутренний рынок, с 2011 года", сообщает k2kapital.

Совет директоров также принял к сведению информацию о проводимой компанией политике цен на газ и нефтепродукты, поставляемые российским потребителям в условиях финансового кризиса, а также об эффективности продаж газа на внутреннем рынке.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Газпром реализует на внутреннем рынке более 50% от общего объема добываемого газа. В то же время основная часть (82% по итогам 2008 года) валовой выручки приходится на экспортные поставки. Убыточность внутренних продаж на протяжении последних девяти лет покрывалась за счет экспорта. В 2009 году Газпром планирует впервые получить прибыль от продаж газа на внутреннем рынке, однако ожидаемый уровень будет существенно ниже того, который может обеспечить эффективное развитие бизнеса по газоснабжению российских потребителей.

В соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ, а также основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2010 год и период 2011–2012 гг., одобренными правительством в июле 2009 года, предполагается индексирование регулируемых оптовых цен на газ для промышленных потребителей, которое в 2010 году планируется осуществить на 15%.

Вместе с тем, в соответствии с поручением правительства, профильные министерства, ФСТ России и Газпром прорабатывают вопросы перехода, начиная с 1 января 2011 года, от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа и формированию оптовых цен на газ (кроме поставляемого для нужд населения) на основе применения рыночной формулы цены. К настоящему времени Газпром уже подписал с большинством промышленных потребителей долгосрочные договоры на поставку газа, предусматривающие использование формулы с 2011 года.

Своевременный переход от директивного установления цен на газ к формированию их на основе рыночных принципов, отражающих потребительские свойства газа и межтопливную конкуренцию, при государственном регулировании тарифов на услуги по транспортировке газа, отнесенных к естественно-монопольным видам деятельности, будет способствовать созданию условий, при которых внутренний рынок газа станет реальным источником для устойчивого развития газовой отрасли, смежных отраслей, повышения энергетической эффективности национальной экономики в целом.

Помимо совершенствования подходов к формированию цен на газ на внутреннем рынке, одной из форм развития рыночных принципов продажи газа является возобновление реализации части объемов газа Газпрома и независимых производителей на электронной торговой площадке. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в правительстве.