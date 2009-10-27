Кабмин установит лимиты на потребление газа для предприятий ТКЭ

Правительство Украины поручило НАК “Нафтогаз Украины”, с целью обеспечения своевременного начала отопительного сезона, в трехдневный срок начать снабжение предприятий коммунальной теплоэнергетики природным газом и установить для них лимиты его потребления до 30 ноября 2009 года.

Соответствующее распоряжение (№1259 от 21 октября т.г.) размещено на сайте правительства.

Этим документом Министерствам ЖКХ, финансов, экономики, топлива и энергетики, НАК “Нафтогаз Украины”, ОАО “Ощадбанк” совместно с Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями поручено в двухнедельный срок разработать и обеспечить применение механизма кредитования предприятий коммунальной теплоэнергетики для закупки у “Нафтогаза” природного газа для производства тепловой энергии с учетом стоимости природного газа, который будет потреблен в пределах установленных до 30 ноября в 2009 г. лимитов.

Также Совмину АРК, областным, Киевской и Севастопольской горгосадминистрациям поручено принять все необходимые меры для погашения задолженности за потребленный природный газ прошлых периодов и проведения расчетов за его текущее потребление.