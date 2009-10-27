«Укрэнерго» сократило доход на 10,7%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в январе-сентябре текущего года сократилась на 10,7%, или на 179,691 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 500,824 млн. грн. (без НДС)

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями в указанный период сократились на 15,8%, или 15,821 млрд. кВт/ч, – до 84,873 млрд. кВт/ч.

Среднегодовой тариф на передачу электроэнергии увеличился, согласно решению НКРЭ, на 10,7% – до 1,935 коп. за кВт/ч по сравнению с 1,748 коп. за кВт/ч в 2008 году.

Процент оплаты услуг оператора ухудшился на 4,1% – до 91,37% против 95,48% в 2008 году.

По информации «Укрэнерго», за 9 месяцев текущего года объем недофинансированной товарной продукции составил 141,756 млн. грн. (без учета НДС) по сравнению с 79,546 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, финпланом НЭК «Укрэнерго» предусмотрено, что чистая прибыль компании в текущем году составит 671,2 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2008 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,06 млрд. грн.