Эстонский парламент высказался против Nord Stream

Эстонский парламент во вторник принял заявление, в котором выражается серьезная обеспокоенность возможным негативным воздействием строительства газопровода Nord Stream на окружающую среду Балтийского моря и указывается на нежелательность выдачи разрешений для реализации проекта.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу парламента Эстонии.

Парламент отмечает, что «при оценке влияния газопровода Nord Stream на окружающую среду были недооценены все опасности, сопровождающие строительство газопровода, а разработчики проекта не учли особенность Балтийского моря как единой чувствительной экосистемы, поэтому, исходя из принципов международного экологического права, в настоящее время не следует выдавать необходимые разрешения для реализации проекта».

Как отмечается в сообщении, газопровод не будет проходить через экономические воды Эстонии, поэтому у нее нет возможности прямого влияния на планы строительства, но она может представить свою точку зрения странам, через территорию которых будет проложен Nord Stream.

«Парламент Эстонии считает важным, чтобы депутаты парламентов стран Балтийского моря обсудили проект строительства газопровода на общественных форумах и предлагает созвать специальную парламентскую конференцию для обсуждения этого вопроса», - говорится в заявлении.