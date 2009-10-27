«Укргазбанк» будет обслуживать счета тепло- и газоснабжающих предприятий

Кабинет Министров Украины уполномочил ПАО «Укргазбанк» наряду с «Ощадбанком» обслуживать счета газоснабжающих предприятий и предприятий теплоэнергетики. Это предусмотрено постановлением КМУ №1127 от 23 сентября, обнародованным на сайте правительства.

Указанным постановлением вносятся изменения в постановление КМУ №247 от 26 марта 2008 года, согласно которому, уполномоченным банком, «который обслуживает текущие счета со специальным режимом использования газоснабжающих предприятий, и их структурных подразделений, а также дочерней компании «Газ Украины» и государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», помимо «Ощадбанка» также является ПАО «Укргазбанк».

Кроме того, постановлением от 23 сентября внесены изменения в постановление КМУ №1082 от 3 декабря 2008 года, в соответствии с которыми, «для проведения расчетов за использованный природный газ предприятиями теплоэнергетики, плата за тепловую энергию от всех категорий потребителей зачисляется на текущие счета со специальным режимом использования, которые открываются» как в учреждениях «Ощадбанка», так и ПАО «Укргазбанк».

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины является владельцем 81,5789% акций банка.