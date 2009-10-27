ЕБРР и Швеция презентуют проект энергосбережения для Украины

Европейский банк реконструкции и развития совместно со Швецией планируют до конца года презентовать проект, направленный на развитие энергосберегающих технологий в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил посол Швеции в Польше Даг ХАРТЕЛИУС.

Он отметил, что тема энергосбережения чрезвычайно актуальна для Украины, которая потребляет втрое больше энергоресурсов, чем в среднем государства Европейского Союза.

Посол отметил, что проект по энергосбережению может реализовываться в других государствах-участниках новой европейской политики «Восточное партнерства». При этом он сказал, что вместе они могут создать пространство для сотрудничества, наподобие Northern dimension.

«Мы хотим создать что-то похожее, но с акцентом на энергетическую эффективность в первую очередь в Украине», - сказал Д.ХАРТЕЛИУС.

Посол также сообщил, что 26 ноября в Стокгольме состоится конференция потенциальных доноров проекта, организатором которой выступили ЕБРР и Швеция.

Д.ХАРТЕЛИУС не смог уточнить, кто примет участие в конференции и ее программу.

«Мы надеемся, что сможем более детально презентовать этот проект в конце этого года», - сказал он.

Выступая ранее на конференции, посвященной «Европейской политике соседства» и «Восточного партнерства», Д.ХАРТЕЛИУС высказал мнение, что Украина благодаря внедрению энергосберегающих технологий сможет уменьшить потребление газа в несколько раз.

«Если Украина будет настолько эффективно использовать энергию, как, например, Чехия, ей вообще не нужно будет импортировать газ», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, в мае в Лондоне состоялась первая встреча украинского вице-премьера с представителями ЕБРР по вопросам внедрения энергосберегающих технологий в Украине.

Справка УНИАН. Весной 2009 года ЕБРР заявлял о намерениях выделить в ближайшие три года на энергосберегающие технологии в странах Центрально-Восточной Европы, в том числе в Украине, 5 миллиардов евро.