Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 27 октября, выросли на фоне ожиданий данных о запасах топлива в США, где, по прогнозу аналитиков, спрос на бензин увеличится, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,87 доллара - до 79,55 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,66 доллара - до 77,92 доллара за баррель.