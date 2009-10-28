ОПЕК продолжает склонять РФ к членству в картеле

Сегодня министр энергетики Сергей Шматко подвердил, что РФ получила приглашение принять участие во внеочередной сессии Организации стран экспортеров нефти /ОПЕК/. Заседание картеля пройдет 22 декабря в Анголе. Как заявил во вторник министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ Мухаммед Аль Хамили, на заседании будет дан анализ ситуации в нефтяной отрасли по истечении года с момента начала кризиса. По его словам, о преодолении кризиса пока говорить рано, хотя признаки восстановления налицо, передает Прайм-ТАСС.

ОПЕК видит свою задачу в том, чтобы поставлять на мировой рынок столько нефти, сколько нужно для восстановления экономики. РФ видит свою задачу несколько иначе. Если ОПЕК повысит квоты на допустимые объемы добычи и экспорта нефти, мировые цены упадут, что невыгодно нашей стране. Но именно этого добиваются США, испытывающие трудности с запасами нефти для своей экономики.

РФ как одному из крупнейших производителей и поставщиков нефти предстоит сделать нелегкий выбор - ведь преодоление кризиса в США выгодно РФ, а средства, которыми ОПЕК может этому способствовать, нет. РФ не является членом ОПЕК, что позволяет ей определять политику по добыче нефти самостоятельно, без оглядки на картель. Но в ОПЕК прекрасно понимают, что, не учитывая российский фактор, картелю будет трудно формировать свой план действий. Этим и вызвано приглашение на сессию нашей страны.

Отметим также, что это приглашение очень важно и для самой РФ, так как на нем планируется не только подвести итоги года, но и задать направление деятельности на следующий год. Поэтому С.Шматко сообщил, что он поедет в Африку на внеочередное заседание ОПЕК.

Сейчас известно, что, скорее всего, организация не будет менять квоты на добычу нефти, если цена на нее сильно изменится. Ранее президент ОПЕК Жозе Бателью де Васконселос заявлял, что картель повысит в декабре квоты на добычу нефти, если нефть подорожает до 100 долл за баррель.

В свою очередь исполнительный директор Международного энергетического агентства /IEA/ Нобуо Танака, выступая сегодня на Международной конференции по нефти, сказал, что ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов будет исправляться, но сроки его полного восстановления пока трудно предположить. "Уровень национальных ВВП будет определять уровень спроса на нефть и нефтепродукты, - сказал Н.Танака. - Полное восстановление рынка потребует больше, чем полгода".

По прогнозу IEA, "в среднесрочной перспективе можно рассчитывать на различные сценарии развития спроса". При этом Н.Танака уточнил, что "спрос будет колебаться - в его основе будет лежать несколько факторов, в том числе развитие рынка транспортных услуг, 80 проц роста зависит от транспортных активов".

Н.Танака подчеркнул также, что в основе восстановления рынка должно лежать интенсивное развитие экономики. Согласно возможным сценариям, при "годовом росте экономики на 3 проц спрос на нефть будет расти на 0,5 проц в год, а экономический рост 5 проц можно обеспечить при увеличении объема нефтепродуктов на 2-3 проц".

Между тем, Мухаммед бен Заен аль-Хамили во вторник заявил, что "ОПЕК ожидает продолжения снижения спроса на нефть, но не такими высокими темпами, как в этом году".

"В ближайшее время спрос ожидается на уровне 2, 4 млн баррелей в день, - сказал он. - Рост спроса ожидается в первую очередь в странах Ближнего Востока, в Китае и Латинской Америке".

Напомним, что страны ОПЕК в ходе заседания картеля 10 сентября приняли решение оставить квоту на добычу нефти на текущем уровне – 24, 845 млн барр в сутки. Причем этот показатель не менялся с начала 2009 г.

Сохранение квоты ОПЕК на существующем уровне предсказывали и аналитики. Сентябрьское заседание ОПЕК привлекло внимание наблюдателей, скорее, по другой причине. Члены картеля обвинили РФ в нежелании координировать свою политику в нефтяной сфере с ОПЕК. Напомним, что российскую делегацию на сентябрьское заседание картеля не пригласили.

Время прошло, а осадок остался. Вчера С.Шматко попытался сгладить конфликт.

Министерство энергетики РФ подтверждает, что до конца 2009 г состоится совместный семинар Россия-ОПЕК, на котором будут рассмотрены вопросы развития партнерства, сообщил глава Минэнерго в понедельник.

"Я направил официальное приглашение. Думаю, в ближайшее время определимся", - сказал он.

Ранее РФ предложила ОПЕК провести совместный семинар на своей территории. Предполагалось, что встреча состоится осенью 2009 г.

По словам министра, у РФ и картеля "не было официальных недопониманий", критику в адрес Москвы по поводу объемов экспорта российской нефти высказывали лишь ряд представителей ОПЕК.

"У нас по этому поводу с ОПЕК давно идет конструктивный диалог", - отметил он. Россия представила картелю документ, касающийся дальнейшей координации действий, и сейчас страны-экспортеры "черного золота" его анализируют.

"Мы уточнили все вопросы, и на сегодня наше единое мнение - Россия и ОПЕК дальше будут развивать свое сотрудничество", - отметил накануне С.Шматко. Он подчеркнул, что по вопросу объема экспорта нефти Россия, в первую очередь, будет принимать решение, исходя из собственных национальных интересов.

Напомним, что ранее С.Шматко говорил, что РФ и ОПЕК по-прежнему заинтересованы в развитии партнерских отношений. По его словам, в ходе телефонных переговоров с представителями ОПЕК стороны выразили недоумение по поводу развернутой кампании в мировой прессе, пытающейся представить РФ и ОПЕК как партнеров, если не нарушивших, то отказавшихся от своих прежних договоренностей.

Речь шла о том, что РФ якобы отказалась в начале осени от обязательств по сокращению экспорта нефти, которое способствовало бы установлению более справедливых цен на нее на мировых рынках.

Сам С.Шматко ранее отмечал, что таких обязательств перед ОПЕК РФ на себя и не брала.

В то же время известно, что эти решения часто не выполняются даже его членами. Именно в силу этого действия ОПЕК не смогли смягчить последствия мирового финансового кризиса: ведь сокращением квот картель занялся еще прошлым летом, накануне кризиса, но это не помогло именно потому, что большинство стран-членов ОПЕК превышали официально установленные картелем квоты на добычу нефти.

Эксперты ранее отмечали, что ОПЕК страдает не только отсутствием дисциплины в своих рядах, но и не отличается расторопностью в принятии решений. По их мнению, ОПЕК, скорее, подстраивается под рынок, нежели пытается своими действиями определять политику по ценам на нефть.

В этом случае позиция РФ по отношению к ОПЕК – поддерживаем, но не входим в картель – является абсолютно прагматичной.

Напомним, что ОПЕК предлагал РФ стать своим членом в конце 2008 г. Как видим, спустя год, картель предпринимает очередную попытку в этом плане.