Чистый убыток "Центрэнерго" за 9 мес. составил 216,548 млн.грн.

Украина. Чистый убыток ОАО "Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" за 9 месяцев 2009 г. составил 216,548 млн. грн. против 94,072 млн. грн. чистой прибыли в прошлом году. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за отчетной период уменьшился с 3,492 млн. грн. до 3,079 млн. грн. Валовый убыток составил 68,443 млн. грн. против 163,189 млн. грн. валового дохода годом ранее.

Несмотря на убытки, акции «Центрэнерго» одни из самых высокодоходных по результатам торгов на украинских фондовых биржах. Спекулянты не очень обращают внимание на убытки украинских компаний, так как методика бухучета в Украине поставлена таким образом, что и прибыльная компания будет иметь убытки.