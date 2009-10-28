Чистая прибыль ТНК-ВР за 9 мес. сократилась на 44%

Россия. Чистая прибыль российско-британской нефтяной компании ТНК-ВР за 9 месяцев 2009 года составила $3,7 млрд., что на 44%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

На снижение прибыли повлияло и падение цен на нефть, и большие расходы на освоение новых месторождений. Между тем, чтобы удержаться на плаву, ТНК-ВР постоянно требуется осваивать месторождения, которые все чаще находятся в труднодоступных местах и затраты на их освоения только растут.