Польша согласилась продлить контракт с Газпромом

Польша согласовала с российскими властями продление межправительственного договора, определяющего поставки газа в страну до 2022 году, на 15 лет – до 2037 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил журналистам вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК, который 26 октября в Москве проводил очередной раунд «газовых переговоров».

Он отметил, что поляки намерены увеличить закупки российского газа с 2010 года до 11 млрд. кубометров газа в год с ныне предусмотренных межправительственным договором 8 млрд. кубометров.

В.ПАВЛЯК подтвердил, что стороны также согласовали изменение состава акционеров польско-российской компании – оператора польской части Ямальского газопровода – Europolgaz.

В то же время, по его словам, сторонам пока не удалось договориться о тарифах на транспортировку российского газа по территории Польши в Германию. Вице-премьер высказал мнение, что этот последний пункт может быть согласован до конца текущей недели.

Пресс-служба PGNIG отказалась от комментариев до момента завершения переговоров, очередной раунд которых проходит сегодня в Москве.

Напомним, ранее польские медиа сообщали о возможном завершении газового конфликта между РФ и Польшей 28 октября во время очередного раунда переговоров, который должен был состояться в Варшаве.

По данным польского издания Gazeta Wyborcza, в случае подписания согласованного договора объем законтрактованного Польшей российского газа увеличиться на 205 млрд. кубометров – до 308 млрд. куб. м. По данным газеты, польская сторона планирует с 2010 года покупать 11 млрд. кубометров газа в год вместо предусмотренных действующим договором 8 млрд. до 2014 года и 9 млрд. – с 2015 по 2022 год.

Ранее в этом году PGNIG, который последние 5 лет ежегодно покупал у «Газпрома» от 6 до 7 млрд. кубометров газа, заявлял о намерении до 2015 года сократить газовый импорт из РФ до 40% с нынешних около 70% от общего объема импорта.

Справка УНИАН. С 2007 года более 90% импортного газа в Польшу поставляли «Газпром» и швейцарский трейдер «РосУкрЭнерго», в котором самый большой пакет принадлежал российскому газовому монополисту.

После очередного газового конфликта между Украиной и РФ в январе 2009 года польское правительство приняло специальный закон об ускорении строительства газового порта на Балтийском море, благодаря которому планировалось диверсифицировать поставки газа.

PGNIG в июне т.г. подписал с катарской компанией контракт на поставку в Польшу 1,5 млрд. кубометров газа, начиная с 2014 года.

Ежегодно Польша потребляет около 14 млрд. газа в год, около 70% из которого импортирует.